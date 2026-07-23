Новые угрозы из Киева: «Крым будет полностью потушен. И не только по электричеству»

Украина намерена лишить жителей Крыма доступа ко всем системам жизнеобеспечения. Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».