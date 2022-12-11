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Зеленский: В Одесской области без света остались более 1,5 млн человек

Зеленский: В Одесской области без света остались более 1,5 млн человек

В Одесской области без света остались более 1,5 млн человек, к линиям энергоснабжения подключены только объекты критической инфраструктуры, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

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