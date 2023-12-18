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Как такое может быть: лидер КПРФ Зюганов хвалит царя Александра III на встрече с Путиным

Как такое может быть: лидер КПРФ Зюганов хвалит царя Александра III на встрече с Путиным

 Если честно, то я просто обескуражен тем, как лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов весьма комплементарно отозвался о российском императоре Александре III и его достижениях во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций политических партий в Госдуме, которая прошла вчера, т.

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Комментарии
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Эдуард Белозеров
Зюганов приспособленец и подлец, не может быть такое дерьмо коммунистом.
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5 час.
Владимир Клюкин
Папаша &quot;ЗЮ&quot; изначально взялся играть роль попа Гапона, и верно ей служит. За то власти его и держат у кормушки.
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5 час.
Ингерман Ланская
а кого ж зюгандону расхваливать? совдеповские фюреры не популярны в народе, а кем-то даже ненавистны.. вот оно и пытается удержать остатки фанатов возле себя
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5 час.

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