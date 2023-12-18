Как такое может быть: лидер КПРФ Зюганов хвалит царя Александра III на встрече с Путиным

Если честно, то я просто обескуражен тем, как лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов весьма комплементарно отозвался о российском императоре Александре III и его достижениях во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций политических партий в Госдуме, которая прошла вчера, т.
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