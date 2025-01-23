Доцент из Ростокина дирижировала хором, спевшим гимн России на Эльбрусе

В столице Кабардино-Балкарии городе Нальчик при поддержке Российского музыкального союза состоялся Первый хоровой конкурс-фестиваль «Эльбрусский хорофон», в рамках которого произошло уникальное событие – на высочайшей горе Европы прозвучал гимн России.