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Живая Кубань

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Головная боль может быть не просто усталостью: когда она говорит об инсульте

Головная боль может быть не просто усталостью: когда она говорит об инсульте

Головная боль может быть не просто усталостью: когда она говорит об инсультеОбычная головная боль не всегда говорит о серьезных проблемах, но в некоторых случаях она может быть признаком опасного состояния.

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