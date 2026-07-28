Головная боль может быть не просто усталостью: когда она говорит об инсульте

Головная боль может быть не просто усталостью: когда она говорит об инсультеОбычная головная боль не всегда говорит о серьезных проблемах, но в некоторых случаях она может быть признаком опасного состояния.
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