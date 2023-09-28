Пенсионеры получат праздничные выплаты к 1 октября 2023 года Елена Галицкая1 октября 2023 года, который утвержден Генеральной ассамблеей ООН как День пожилого человека, приближается, и с ним приходит ожидание праздничных выплат для пенсионеров.
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