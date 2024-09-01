На трассе под Новосибирском юный мотоциклист столкнулся с иномаркой и погиб

Подробности сообщили в Госавтоинспекции региона. Накануне вечером молодой человек 2002 года рождения двигался на мотоцикле Suzuki по дороге К-18Р со стороны Новосибирска в направлении города Камень-на-Оби.
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