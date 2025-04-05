Александр Овечкин. Забью сколько надо и домой, в Москву.

Все наши российские политики и политологи восхищаются этим вот прекрасным феноменом нашей мягкой силы, нашим сверх великим супер спортсменом Александром Овечкиным, тем самым легионером, который все годы живёт в Америке и играет там у них в хоккей в НХЛ.
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