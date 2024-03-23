В Астраханской области водителя автокрана, допустившего смерть стропальщика, приговорили к исправительным работам

Завершился суд над жителем Астрахани, обвиненным в причинении смерти по неосторожности. 14 декабря 2023 года возле села Икряное водитель автомобильного крана, не убедившись в безопасности своих действий, при выдвижении стрелы допустил сближение с линией электропередач.
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