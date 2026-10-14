В Обнинске задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Калужской области.
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