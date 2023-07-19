Дверь в НАТО захлопнулась перед самым носом Зеленского

На саммите в Вильнюсе Украина не получила даже обещаний Светлана Гомзикова На фото: президент Литвы Гитанас Науседа, Ричи Сумак, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на фото во время саммита глав государств военного альянса НАТО (Фото: Keystone Press Agency/ Global look Press) Материал комментируют: Владимир Шаповалов Саммит НАТО в Вильнюсе, которому прочили стать «историческим», для Киева оказался сплошным разочарованием.