МВД России объявило в розыск создателя «Масяни» Олега Куваева

Ранее против мультипликатора возбудили дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государстваМинистерство внутренних дел России объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан иноагентом).
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