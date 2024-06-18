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В Москве объявят лауреатов театральной премии «Золотая Маска»

В Москве объявят лауреатов театральной премии «Золотая Маска»

Церемония пройдет в Театре имени Вахтангова. Komsomolskaya Pravda/globallookpress.comВ понедельник, 24 июня, 2024 года в 19:00 в Москве в Театре имени Евгения Вахтангова состоится XXX церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2022-2023.

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