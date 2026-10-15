В качестве успешного примера приводится практика Сахалинской области, где с 2014 года семьям выделяют миллионы на погашение ипотеки Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко выступил с инициативой ввести в стране специальную выплату для многодетных отцов — ее размер, по мнению эксперта, должен составлять не менее двух миллионов рублей.
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