В качестве успешного примера приводится практика Сахалинской области, где с 2014 года семьям выделяют миллионы на погашение ипотеки Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко выступил с инициативой ввести в стране специальную выплату для многодетных отцов — ее размер, по мнению эксперта, должен составлять не менее двух миллионов рублей.