С 1 августа в России действуют новые правила ОСАГО

Нововведения утвердил Центральный банк С 1 августа в России начали действовать обновленные правила обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), утвержденные Центробанком РФ, сообщают "Известия".
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