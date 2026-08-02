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С 1 августа в России действуют новые правила ОСАГО

С 1 августа в России действуют новые правила ОСАГО

Нововведения утвердил Центральный банк С 1 августа в России начали действовать обновленные правила обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), утвержденные Центробанком РФ, сообщают "Известия".

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