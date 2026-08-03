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Разгром в меньшинстве: ФК «Тверь» уничтожил «Череповец» со счетом 5:0

Разгром в меньшинстве: ФК «Тверь» уничтожил «Череповец» со счетом 5:0

Разгром в меньшинстве: ФК «Тверь» одержал историческую победу над «Череповцом». 2 августа на стадионе «Юность» в Твери состоялся матч 17-го тура Второй лиги (дивизион «Б», группа 2), в котором местный ФК «Тверь» принимал «Череповец».

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