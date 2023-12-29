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Глава украинского антикоррупционного ведомства указал на связанные с увеличением числа военно-врачебных комиссий в стране риски

Глава украинского антикоррупционного ведомства указал на связанные с увеличением числа военно-врачебных комиссий в стране риски

Система регулирования работы украинских военно-врачебных комиссий является несовершенной, а предлагаемое увеличение в два раза их количества неизбежно лишь увеличит и без того высокий уровень коррупции в два раза.

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