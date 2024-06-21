Педиатр Сайфулина рассказала, как помочь ребенку при отравлении

По её словам, важно придерживаться диеты и щадящего режима питания В случае отравления ребёнку можно давать жидкость по чайной ложке через каждые десять минут, сообщила РИАМО педиатр и врач высшей категории Марьям Сайфулина.
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