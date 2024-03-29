Российскую микроэлектронику нужно развивать с помощью целевого финансирования

Правительство США инвестирует почти $20 млрд в развитие корпорации Intel. Как сообщает ТАСС, $8,5 млрд поступят в виде прямого финансирования, ещё $11 млрд — в рамках кредитной линии на развитие производства полупроводников и других высокотехнологичных комплектующих.
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