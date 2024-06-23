Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американские генералы поспорили о том, что делать Украине в ситуации военного тупика

Американские генералы поспорили о том, что делать Украине в ситуации военного тупика

С военной точки зрения, война на Украине находится в тупике, – такое признание сделал бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на встрече в американском университете Принстона, посвященной глобальным вызовам.

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