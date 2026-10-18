Число застрявших в лифтах в Мурино после отключения света пока не подается анализу. 🔹Но как минимум один случай обсуждают в домовом чате дома ЖК «Краски лета» на Петровском бульваре.
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