NYT: призыв ортодоксов в армию стал угрозой для правящей коалиции в Израиле

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху может грозить отставка из-за разногласий среди членов его коалиции по поводу того, должны ли ультраортодоксальные евреи сохранять свое освобождение от военной службы в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии