NYT: призыв ортодоксов в армию стал угрозой для правящей коалиции в Израиле

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху может грозить отставка из-за разногласий среди членов его коалиции по поводу того, должны ли ультраортодоксальные евреи сохранять свое освобождение от военной службы в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).