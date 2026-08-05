Philippines Could Become the World's First Geologic Hydrogen Hub

The Philippines is shaping up to be ground zero for the global geologic hydrogen revolution. The Southeast Asian nation reportedly has the largest natural hydrogen seeps anywhere on Earth, indicating that huge volumes of hydrogen could be stored under the ground, waiting to be exploited.
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