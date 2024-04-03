«Стыдно даже смотреть», — сослуживец Тэхена раскрыл список вещей, которые артист купил в онлайн-магазине

Привет, АРМИ! С раннего утра на портале, где публикуют новости анонимные источники, появилась информация о сослуживце Ви (V), который сейчас находится с ним в неплохих отношениях и уже знает кое-какие детали звездной жизни.
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