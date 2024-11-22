Горожанам рассказали, как обеспечивают безопасность газового оборудования в московских квартирах

С начала текущего года специалисты АО «Мосгаз» выполнили более 76 тысяч заявок на ремонт, замену и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей, котлов и переделку газовой разводки в жилых домах Москвы.
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