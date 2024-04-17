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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» сняла вратаря при 1:1 в конце матча с «Вашингтоном» и пропустила в пустые ворота. «Флайерс» нужна была победа в основное время

«Филадельфия» сняла вратаря при 1:1 в конце матча с «Вашингтоном» и пропустила в пустые ворота. «Флайерс» нужна была победа в основное время

«Флайерс» уступили «Вашингтону» (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.  В конце третьего периода команда под руководством Джона Тортореллы заменила вратаря Самуэля Эрссона на шестого полевого игрока при счете 1:1.

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