«Филадельфия» сняла вратаря при 1:1 в конце матча с «Вашингтоном» и пропустила в пустые ворота. «Флайерс» нужна была победа в основное время

«Флайерс» уступили «Вашингтону» (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ. В конце третьего периода команда под руководством Джона Тортореллы заменила вратаря Самуэля Эрссона на шестого полевого игрока при счете 1:1.
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