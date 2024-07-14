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Царьград

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10 пожаров полыхали за сутки в Кузбассе

10 пожаров полыхали за сутки в Кузбассе

Пожарные ликвидировало 10 пожаров в Кемеровской области.Региональное управление МЧС поделилось информацией о количестве пожаров, с которыми пришлось бороться в минувшие сутки.

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