В России введут новые меры по сдерживанию цен на яйца

В России введут новый механизм сдерживания цен на яйца, пишут «Известия». Согласно новым мерам, торговым сетям запретят получать вознаграждения от поставщиков в размере пяти процентов за реализацию товара.
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