Детектив Грант раскрыл отчет о вскрытии лидера Nirvana Курта Кобейна

Курт Кобейн ушел из жизни почти 30 лет назад, однако существует человек, который продолжает наблюдать за этим делом с большим вниманием и утверждает, что он обнародовал официальный отчет вскрытия знаменитости, который до сих пор оставался втайне от широкой аудитории.