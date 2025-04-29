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Закон, порядок, государство

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Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты и боевую технику ВСУ на Харьковском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты и боевую технику ВСУ на Харьковском направлении

Координаты целей поступили от подразделений воздушной разведки с помощью БпЛА. Живая сила противника была обнаружена благодаря тепловизионному оборудованию, которое внедрено в дроны-разведчики.

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