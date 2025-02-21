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СМИ: бывшая жена Николаса Кейджа подала на него в суд из-за нападения сына

СМИ: бывшая жена Николаса Кейджа подала на него в суд из-за нападения сына

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jayne Russell Бывшая жена американского актера Николаса Кейджа, 57-летняя актриса и модель Кристина Фултон, подала на него в суд после нападения на нее их общего сына – 34-летнего Уэстона.

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