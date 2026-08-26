Рөстәм Миңнеханов Ростехнадзор башлыгы белән сәнәгать куркынычсызлыгы турында сөйләште

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан нефть-газ форумы кысаларында Ростехнадзор утырышында сәнәгать иминлеген тәэмин итүгә системалы якын килүе һәм конструктив багланышлары өчен хезмәткә рәхмәт белдерде.
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