Больше половины поляков выступили против передачи оружия Украине

Более половины поляков выступили против передачи оружия Украине. Соответствующие данные были получены в ходе опроса, который проводил центр изучения общественного мнения Opinia24 по заказу радиостанции Radio Zet.
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