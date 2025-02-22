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Больше половины поляков выступили против передачи оружия Украине

Более половины поляков выступили против передачи оружия Украине. Соответствующие данные были получены в ходе опроса, который проводил центр изучения общественного мнения Opinia24 по заказу радиостанции Radio Zet.

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Комментарии
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Eduard
А я за передачу полякам оружие,пусть друг друга мочат!
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