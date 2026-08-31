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Царьград

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Чрезвычайные службы: катер в Актау столкнулся с горой, погибли 2 человека

Чрезвычайные службы: катер в Актау столкнулся с горой, погибли 2 человека

Вблизи города Актау катер в ночь на 30 августа столкнулся со скалой в Каспийском море. Погибли двое, пятеро были спасены и госпитализированы.

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