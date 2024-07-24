В Карагандинской области прошел “День услугополучателей”

23 июля в Карагандинской области состоялась акция “День услугополучателей”. На площадке НАО Государственной корпорации “Правительство для граждан” полицейские разъясняли гражданам порядок оформления: удостоверений личности и видов на жительство, постоянной и временной регистрации по месту жительства, выезда на постоянное жительство за пределы Республики Казахстан, выдачи водительских удостоверений, номерных знаков на автотранспорт и многое другое.