Председатель СК России поручил организовать процессуальную проверку по факту противоправных действий группы мужчин в Карачаево-Черкесской Республики

В социальных медиа распространена информация о том, что уроженцы Азербайджана, совершив грубое нарушение общественного порядка на улицах Черкесска, открыли стрельбу в воздух из автоматов, чем напугали местных жителей.
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