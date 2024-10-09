В Феодосии раскрыли опасность выявленного химического вещества рядом с горящей нефтебазой

В Феодосии зафиксировали превышение концентрации диоксида серы рядом с горящей нефтебазой. Опасность воздействия выявленного химического вещества на людей раскрыла руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская, передает ТАСС.
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