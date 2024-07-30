Высокие технологии Министерства обороны сделали хорошую работу

487 прочитали Технологии 21 века вещ очень даже интересная, кто-то скажет, что это советское наследие, нового сейчас ничего нет, в какой-то степени отчасти будет в чем то даже прав, но то, что сейчас имеет на вооружение Армия России, советской армии даже и не снилось.