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Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются

Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Задерживаются пригородные поезда Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 Ленинградского направления, опоздание – не более часа, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

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