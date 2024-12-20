Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Задерживаются пригородные поезда Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 Ленинградского направления, опоздание – не более часа, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
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