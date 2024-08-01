Виктора Орбана связали с «русскими диверсантами»

Внутри ЕС разгорелся новый конфликт, связанный с разным отношением стран ЕС к России. В центре скандала снова Венгрия и ее премьер Виктор Орбан, но поводом на этот раз стали некие «визовые послабления» для россиян.
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