«Женщинам в алтарь нельзя, но это не про сексизм»: батюшка о том, что за Царскими вратами

Что находится в храме за Царскими вратами? Зачем в алтаре копие и какую роль в появлении алтаря в храме сыграли варвары? Почему женщине нельзя заходить в алтарь и что будет, если она туда войдет? На эти и многие другие вопросы «Татар-информу» ответил иерей Александр Ермолин.