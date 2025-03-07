Били так, что живого места не оставили. Ракеты ВС РФ не оставили в Киеве живого места Юлия СоколоваТакого удара по украинской военной инфраструктуре давно не было.
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