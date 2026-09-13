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Газета.ру

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Депутат Горячева призвала не слушать советы дизайнера Лебедева об отношениях

Депутат Горячева призвала не слушать советы дизайнера Лебедева об отношениях

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в новом интервью высказался об отношениях — по его мнению, можно порвать с партнером, выкинув его как «старый засохший кусок колбасы».

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