Депутат Горячева призвала не слушать советы дизайнера Лебедева об отношениях

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в новом интервью высказался об отношениях — по его мнению, можно порвать с партнером, выкинув его как «старый засохший кусок колбасы».
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