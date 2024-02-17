Возврат к пошлому: попса Стереополины и новые признания Джей Ло

Дженнифер Лопес опять признается в любви Бену Аффлеку, Стереополина возрождает перестроечный синти-поп, Ариана Гранде возвращает на сцену Мэрайю Кэри, а российский ансамбль Pratum Integrum — никогда не звучавшее у нас произведение Вивальди.