Во Франции расширили расследование против Ле Пен

Прокуратура Парижа расширила рамки расследования, которое было начато ранее в отношении партии «Национальное объединение» и председателя ее парламентской фракции Марин Ле Пен в связи с финансированием избирательной кампании в 2022 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии