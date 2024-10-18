Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Дааа , у  РОССИИ МНОГО  теперь  ДЕЛ ,  НАВСЕГДА  ,,УТИХОМИРИТЬ,, ФАШИЗМНГТОН  вплоть до его  РАЗВАЛА  и  ВСЮ  ГЕЙРОПУ...«Украинизация» Ев...
  • radiofree
    Смех без причины,признак дурачины.Камала Харрис нак...
  • Poma Pomak
    Это говорит о том что Путин должен ускорить ,, чем быстрей тем лучше,, освобождение Украины от ублюдков.«Он понимает, что...

Деньги из бюджета врагу отдали: Никита Михалков о помощниках ВСУ на госконтрактах

Деньги из бюджета врагу отдали: Никита Михалков о помощниках ВСУ на госконтрактах

Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress/Коллаж Царьград Никита Михалков разоблачил компании, которые, оставаясь на нашем рынке, продолжают финансировать врага.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Дааа  РОССИЙСКАЯ  РАЗВЕДКА НЕ ЧЕТА ,,КГБ СССР,,  , вот это было  ОГОГО , ВСЁ  и  ВСЯ  обо  ВСЕХ ЗНАЛО  и такой уж  СВОЛОТЫ  со 100% вероятностью  НЕ ПРОПУСТИЛО ,  и  ВСЯ  бы фирма ,,Avon,, ,  УБИРАЛА СНЕГ  в  СИБИРИ ....!!!!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх