Деньги из бюджета врагу отдали: Никита Михалков о помощниках ВСУ на госконтрактах

Гарий Щерба

Дааа РОССИЙСКАЯ РАЗВЕДКА НЕ ЧЕТА ,,КГБ СССР,, , вот это было ОГОГО , ВСЁ и ВСЯ обо ВСЕХ ЗНАЛО и такой уж СВОЛОТЫ со 100% вероятностью НЕ ПРОПУСТИЛО , и ВСЯ бы фирма ,,Avon,, , УБИРАЛА СНЕГ в СИБИРИ ....!!!!