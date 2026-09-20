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Над Подмосковьем за два часа сбили 249 дронов

Над Подмосковьем за два часа сбили 249 дронов

Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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