Марочко сообщил о массовом отчислении студентов старших курсов на Украине

На Украине массово отчисляют студентов старших курсов. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это может быть связано с негласным распоряжением властей в рамках мобилизации в ряды ВСУ, пишет РИА Новости.
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