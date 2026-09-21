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В Москве открыли памятник экс-мэру Лужкову

В Москве открыли памятник экс-мэру Лужкову

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В центре Москвы открыли памятник бывшему мэру города Юрию Лужкову, руководившему столицей с 1992 по 2010 год.

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