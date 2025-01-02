Бодрит тело и дух: рецепт антипохмельного смузи из груши

В составе смузи из зеленой груши есть все, что нужно для поддержания здоровья. Сочетание свежего банана, имбиря и груши с корицей, миндальным молоком и медом создает восхитительный аромат и дарит бодрость после шумной вечеринки.
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